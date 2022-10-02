Названа валюта в новых субъектах России

В ДНР, ЛНР и в Херсонской и Запорожской областях будут использовать рубль

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях после вхождения в состав России будет использоваться рубль. Об этом сообщает ТАСС.

При этом до 31 декабря разрешается использовать при денежных расчетах украинскую гривну. «Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений», — сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Ранее Конституционный суд определил статусы вошедших в страну новых регионов. Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. В договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории республик, право на сохранение родного языка.