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08:35, 1 декабря 2022Бывший СССР

Украинский солдат рассказал о наказаниях в ВСУ

Украинский пленный Лазаренко заявил, что командиры наказывают солдат ВСУ рытьем окопов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский военнопленный Александр Лазаренко в беседе с РИА Новости заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) дисциплинарно наказывает солдат отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы.

По его словам, Лазаренко с другими мобилизованными был переведен из Харьковской области на участок фронта вдоль трассы Сватово-Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) в наказание за конфликты с применением оружия между другими солдатами.

Военный рассказал, что вместе с сослуживцами рыл блиндажи и окопы на переднем крае, нередко попадая под обстрел артиллерии российской армии.

Ранее сержант Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Алексей Шалыгин рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену. По словам военного, бойцы ВСУ били пленных и угрожали убийством, психологически «ломали» и истязали их.

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Марина Совина
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