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20:08, 1 декабря 2022Бывший СССР

На Украине поддержали выдачу отпусков бойцам во время военного положения

«Страна.ua»: Верховная Рада поддержала выдачу отпусков бойцам во время военного положения

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, в соответствии с которым бойцам будут давать отпуска во время военного положения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Рада проголосовала за отпуска для военных во время военного положения», — сказано в сообщении. Уточняется, что отпуск выдается один раз в год. Кроме того, его длительность не может быть больше 10 дней, в которые не входят четыре дня, предоставленные на проезд, пишет издание.

По информации «Страны.ua», отпуск могут предоставить по семейным обстоятельствам, а также другим уважительным причинам, их определят старшие по званию военнослужащие. При этом подразделение одновременно может покинуть не более 30 процентов личного состава.

Ранее росгвардейцы обнаружили в Херсонской области архив с информацией об «угнетенном состоянии и моральном разложении» в одной из войсковых частей воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). В найденных документах описан анализ морально-психологического состояния бойцов, а также содержатся выписки из решений руководства украинских сил.

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Кристина Есикова
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