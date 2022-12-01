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11:55, 1 декабря 2022Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили документы с данными об «угнетенном состоянии» в ВСУ

Под Херсоном Росгвардия захватила документы с данными об «угнетенном состоянии» в ВСУ

Фото: Nina Lyashonok / Globallookpress.com

В Херсонской области росгвардейцы захватили архив с данными об «угнетенном состоянии» и «моральном разложении» в одной из войсковых частей воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В документах содержится анализ морально-психологического состояния военных, а также есть выписки из решений руководства ВСУ.

«Военнослужащие пребывают в угнетенном состоянии, имею место случаи возникновения конфликтных ситуаций. <...> Не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты», — говорится в одном из документов.

В нем же указано, что командир роты не умеет работать с личным составов и не знаем имен подчиненных ему командиров. Также в тексте указано о проблемах с кадрами в ВСУ и их низкой профподготовке.

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Владимир Шарапов
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