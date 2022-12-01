В России пригрозили США ответными мерами за нарушение контроля за вооружениями

ФСВТС заявила о готовности ответить Вашингтону за нарушения норм контроля за вооружениями

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили о готовности ответить Соединенным Штатам за нарушения норм контроля за вооружениями. Комментарий службы приводит РИА Новости.

В ФСВТС подчеркнули, что Москва оставляет за собой право отреагировать на стремление Вашингтона возобновить производство боевых систем советской разработки. Ранее с этой инициативой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. В интервью агентству CNN он предложил запустить данное производство на предприятиях стран бывшей Организации Варшавского договора для последующей передачи изготовленной там военной техники Украине.

В ответ на это в службе заявили, что подобными заявлениями руководство Соединенных Штатов, не являясь стороной соглашений и не неся за это ответственности, подталкивает своих союзников к нарушению норм международного права в области контроля за обычными вооружениями. «В этой связи российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры», — заявили в ФСВТС.

Там также отметили, что «накачивание» Украины оружием заводит в тупик урегулирование украинского кризиса и ведет к дальнейшей эскалации.

Ранее Блинкен заявил, что власти США закупят оборудование для поддержания энергетической безопасности Украины. Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники перенапряжения, разъединители, оборудование и топливо для резервной работы украинских электростанций.