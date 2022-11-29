Стали известны подробности закупок США для Украины на 53 миллиона долларов

Власти США закупят оборудование для поддержания энергетической безопасности Украины, завил госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Бухаресте. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства США.

В документе говорится, что пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники перенапряжения, разъединители, оборудование и топливо для резервной работы украинских электростанций.

Уточняется, что Агентство США по международному развитию (USAID) поставит на Украину резервные генераторы, средства первой помощи, бронежилеты для коммунальщиков, мобильные котельные, а также оборудование для тепловых сетей на 23 миллионов долларов. Ожидается, что эти поставки обеспечат отоплением 7 миллионов мирных жителей в 19 областях Украины.

Кроме того, согласно документу, Министерство энергетики США (DOE) выделило 35 миллионов долларов на закупку и 17 миллионов на транспортировку электросетевого оборудования, дизельного топлива и генераторов для аварийной эксплуатации украинских АЭС. Отмечается, что тем самым была начата полная интеграция энергетической инфраструктуры Украины с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Также сообщается, что с начала российской спецоперации Госдепартамент США выделил 145 миллионов долларов на ремонт, техническое обслуживание и усиление украинского энергетического сектора. Подчеркивается, что США заинтересованы в разработке маршрутов поставок природного газа с запада на восток, чтобы обеспечить независимость Украины от российского «Газпрома».

Ранее сообщалось, что власти США собрались выделить Киеву 53 миллиона долларов на закупку оборудования для энергосетей.