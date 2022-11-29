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18:45, 29 ноября 2022Мир

США захотели помочь Украине с закупкой оборудования для энергосетей

Reuters: США собрались выделить Украине $53 млн на закупку оборудования для энергосетей

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На фоне массового разрушения энергетической инфраструктуры Украины, власти США собрались выделить Киеву 53 миллиона долларов на закупку оборудования для энергосетей. О намерениях Вашингтона сообщает Reuters.

Ранее президент Германии призвал немцев оказать дополнительную помощь Украине. «Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода», — подчеркнул он, обращаясь к соотечественникам.

Несколько европейских стран уже решили оказать помощь Киеву на время зимнего периода. В частности, главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии поддержали восстановление энергообъектов на Украине.

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Варвара Кошечкина
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