Президент Германии призвал немцев оказать дополнительную помощь Украине

Президент Германии Штайнмайер призвал немцев оказать дополнительную помощь Украине зимой

В связи с массовым разрушением энергетической инфраструктуры на Украине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает сограждан оказать стране дополнительную помощь. Цитату приводит Bild.

«Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода», — подчеркнул он, обращаясь к немцам на выступлении в логистическом центре Немецкого Красного Креста (DRK) в аэропорту Берлина.

Штайнмайер считает, что городам и федеральным землям следует налаживать отношения с украинскими муниципалитетами, благодаря чему помощь смогут доставлять без бюрократических проволочек, напрямую людям. Президент также призвал жертвовать средства благотворительным организациям.

Несколько европейских стран уже решили оказать помощь Киеву на время зимнего периода. В частности, главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии поддержали восстановление энергообъектов на Украине.