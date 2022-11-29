Главы МИД нескольких стран поддержат восстановление инфраструктуры Украины

Исландия, Латвия, Литва и другие страны поддержат восстановление инфраструктуры Украины

Главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии собираются поддержать восстановление энергетической инфраструктуры Украины и продолжат оказывать ей гуманитарную помощь. Об этом пишет РБК.

«Мы обязуемся оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — указано в заявлении перечисленных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с дипломатами в Киеве 28 ноября. Он попросил у них системы противовоздушной обороны (ПВО) и помощь в энергетике, он особо обратил внимание собеседников на проблемы страны в связи с приближающейся зимой. Другим вопросом, обсуждавшимся между ними, стали антироссийские санкции и украинская продовольственная инициатива Grain from Ukraine.