Главы МИД нескольких стран поддержат восстановление инфраструктуры Украины
Главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии собираются поддержать восстановление энергетической инфраструктуры Украины и продолжат оказывать ей гуманитарную помощь. Об этом пишет РБК.
«Мы обязуемся оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины», — указано в заявлении перечисленных стран.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с дипломатами в Киеве 28 ноября. Он попросил у них системы противовоздушной обороны (ПВО) и помощь в энергетике, он особо обратил внимание собеседников на проблемы страны в связи с приближающейся зимой. Другим вопросом, обсуждавшимся между ними, стали антироссийские санкции и украинская продовольственная инициатива Grain from Ukraine.