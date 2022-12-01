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06:16, 1 декабря 2022Мир

Пентагон предупредил Турцию о недопустимости новой военной операции в Сирии

Глава Пентагона Остин предупредил Турцию о недопустимости новой военной операции в Сирии
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Boris Roessler / Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Минобороны Турции, что США выступает против новой военной операции Турции в Сирии и считают ее недопустимой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона по итогам телефонного разговора глав министерств обороны двух стран, передает ТАСС.

По информации американского военного ведомства, Остин обеспокоен по поводу эскалации на севере Сирии и в Турции. Он отметил, что речь идет и о недавних авиаударах, некоторые из которых создавали прямую угрозу безопасности американским военным.

«Министр Остин призвал к деэскалации и передал, что Министерство обороны [США] резко против новой военной операции Турции в Сирии», — сообщили в Минобороны США.

В ходе разговора Остин подчеркнул важность стратегических отношений между США и Турцией, а также выразил соболезнования в связи с последними терактами в Турции, подчеркнули в Пентагоне.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал США и НАТО прекратить поддержку террористов в Сирии. Чавушоглу подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются воспрепятствовать Анкаре в проведении трансграничной военной операции против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.

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Юлия Мискевич
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