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16:36, 30 ноября 2022Мир

В Турции обвинили США и НАТО в поддержке террористов

Глава МИД Турции Чавушоглу призвал США и НАТО прекратить поддержку террористов в Сирии

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Союзники Турции по НАТО во главе с США должны прекратить поддержку террористов в Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его цитирует ТАСС.

«Мы ожидаем от США прекращения оказания поддержки террористическим организациям. Мы ждем от союзников поддержки, ждем, чтобы они не выступали с заявлениями, которые представляют террористов в качестве пострадавших», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте 30 ноября.

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Чавушоглу подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются воспрепятствовать Анкаре в проведении трансграничной военной операции против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией. «Мы уже дали необходимый ответ, теперь ждем от союзников во главе с США реальной поддержки», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку и проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.

О планах Турции провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.

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Глеб Бажуткин
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