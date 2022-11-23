Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»

Эрдоган заявил о праве Турции самостоятельно решать проблемы на севере Сирии

Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Анкара решительно настроена обеспечить безопасность границ. Эрдоган также заявил, что удары ВС Турции по Сирии и Ираку являются только началом. «Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время. Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака после того, как вернулся с саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходил на острове Бали.

В воскресенье, 20 ноября, стало известно, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Уточнялось, что удары были нанесены истребителями F-16 и беспилотниками Военно-воздушных сил (ВВС) Турции по четырем регионам в Сирии и по одному — в Ираке.

