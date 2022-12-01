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17:45, 1 декабря 2022Россия

В Кремле отреагировали на публикации о якобы готовящихся перестановках в кабмине

Дмитрий Песков призвал с иронией относиться к сообщениям о перестановках в кабмине

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

К сообщениям о якобы готовящихся перестановках в кабмине следует относиться с иронией. Так на подобные слухи отреагировал официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, воспринимать такие сообщения всерьез не следует.

«Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии», — заявил представитель Кремля.

Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники сообщили, что перестановки якобы произойдут не только в правительстве, но и в ряде госкорпораций. Подробностей о якобы запланированных кадровых назначениях не приводилось.

При этом 1 декабря стало известно, что правительство согласовало кандидатуру нового главы «Почты России»: гендиректором вместо Максима Акимова станет Михаил Волков, нынешний руководитель «Национальной лотереи».

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Марк Леонов
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