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00:35, 1 декабря 2022Россия

В России с 2023 года введут обязательную маркировку пива

В России введут обязательную маркировку пива и напитков на его основе с апреля 2023 года

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России введут обязательную маркировку ряда слабоалкогольных напитков, в том числе пива и продукции, изготавливаемой на его основе. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

В документе говорится, что обязательная идентификация напитков в кегах начнется в России с 1 апреля 2023 года. Напитки в стеклянной или полимерной упаковке начнут маркировать с 1 октября 2024 года, а напитки в других видах упаковки — с 15 января 2024 года.

8 сентября стало известно, что в Минздраве России поддержали инициативу наносить на вейпы информацию о вреде их использования. Маркировка вейпов будет также содержать «устрашающие картинки» о вреде на упаковке. В ведомстве готовы разработать соответствующие эскизы.

Марина Совина
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