В Минздраве поддержали инициативу маркировать вейпы
В Минздраве России поддержали инициативу наносить на вейпы информацию о вреде их использования. В ведомстве готовы разработать соответствующие эскизы, сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости.
Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал, что разработкой этого законопроекта занимается ЛДПР. Маркировка вейпов будет содержать предупреждения и «устрашающие картинки» о вреде на упаковке.
«Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции», — рассказали в пресс-службе.
Ранее специалист Минздрава Маринэ Гамбарян выступила за запрет продажи электронных сигарет в России. Она подчеркнула, что без введения ограничений на их продажу невозможно достичь государственных целей по противодействию потребления табака.