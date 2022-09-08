В Минздраве поддержали инициативу маркировать вейпы

Минздрав поддержал инициативу ЛДПР о маркировке вейпов информацией об их вреде

В Минздраве России поддержали инициативу наносить на вейпы информацию о вреде их использования. В ведомстве готовы разработать соответствующие эскизы, сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал, что разработкой этого законопроекта занимается ЛДПР. Маркировка вейпов будет содержать предупреждения и «устрашающие картинки» о вреде на упаковке.

«Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции», — рассказали в пресс-службе.

Ранее специалист Минздрава Маринэ Гамбарян выступила за запрет продажи электронных сигарет в России. Она подчеркнула, что без введения ограничений на их продажу невозможно достичь государственных целей по противодействию потребления табака.

