Российский самолет по вине пилотов сел с четырьмя лопнувшими колесами в Иркутске

Baza: летевший в Иркутск самолет из-за сумки пилота сел с четырьмя лопнувшими колесами

Летевший из Душанбе самолет «Уральских авиалиний» сел с четырьмя лопнувшими колесами в Иркутске по вине пилотов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в начале ноября. Во время полета командиру российского воздушного судна нужно было заполнить опись топливных требований. Сумку с необходимыми документами он поставил на центральный пульт управления, однако ее ремень случайно задел переключатель стояночного тормоза. В этот момент второй пилот находился в уборной.

После этого в кабине управления сработала сигнализация, капитан несколько раз повернул переключатель, чтобы сигнал исчез. Пилоты были уверены, что проблема разрешилась и не стали проверять гидравлическое давление в тормозной системе.

Во второй раз сигнализация сработала уже при заходе лайнера на посадку. Однако, несмотря на это, экипаж все равно принял решение садиться и не уходить на второй круг, чтобы разобраться с ситуацией. В результате при посадке из-за сильного давления у воздушного судна лопнули четыре колеса. На борту самолета находились 70 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее у пассажирского самолета А320 «Уральских авиалиний» при посадке в иркутском аэропорту лопнули четыре задних колеса. В этот момент у воздушного судна пошли искры из-под стоек шасси. При этом пилотам удалось удержать поврежденный лайнер на полосе.