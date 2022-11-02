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15:03, 2 ноября 2022Путешествия

Посадка российского самолета с четырьмя лопнувшими колесами попала на видео

У самолета «Уральских авиалиний» лопнуло четыре колеса при посадке в аэропорту Иркутска

У пассажирского самолета А320 «Уральских авиалиний» при посадке в иркутском аэропорту лопнуло четыре колеса. Момент приземления воздушного судна попал на видео, им поделился Telegram-канал «Слива Иркутск».

Инцидент произошел в среду, 2 ноября, примерно в 15:30 по местному времени. На кадрах видно, что при посадке у летевшего из Душанбе российского самолета пошли искры из-под стоек шасси, а после лопнуло четыре задних колеса. Пилотам удалось удержать поврежденный лайнер на полосе.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что на борту воздушного судна находились 83 пассажира и 6 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр самолета и места происшествия, а также опрашивают находившихся в нем людей.

В октябре у самолета Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air, летевшего из Сочи в турецкую Анталью, отказала механизация крыла перед посадкой. Из-за сбоя в системе управления закрылками пилотам пришлось выполнить уход на второй круг.

Фариза Бацазова
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