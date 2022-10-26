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16:15, 26 октября 2022Путешествия

У российского самолета отказала механизация крыла перед посадкой

У летевшего из Сочи в Анталью самолета Azur Air отказала механизация крыла перед посадкой

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

У самолета Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air, летевшего из Сочи в турецкую Анталью, отказала механизация крыла перед посадкой. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Отмечается, что при выпуске механизации крыла у воздушного судна произошел сбой в системе управления закрылками, из-за чего пилотам пришлось выполнить уход на второй круг.

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Спустя время самолету все-таки удалось совершить посадку в аэропорту Антальи, где инженерно-технический персонал приступил к его осмотру. Сообщается, что лайнер был отстранен от выполнения полетов.

Ранее в октябре россиянам предрекли очередной рост стоимости туров в Турцию. По мнению экспертов, отдых в местных отелях летом 2023 года обойдется российским туристам в среднем на 15–20 процентов дороже, чем летом 2022.

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Фариза Бацазова
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