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13:06, 19 октября 2022Путешествия

Россиянам предрекли очередной рост стоимости туров в Турцию

АТОР: эксперты спрогнозировали подорожание отдыха в Турции в 2023 году на 20 процентов

Фото: Alexey Bychkov / Globallookpress.com

Отдых в отелях Турции летом 2023 года обойдется россиянам в среднем на 15–20 процентов дороже, чем летом 2022. Об этом со ссылкой на заявления турецких экспертов из профильных отраслевых объединений сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Президент Ассоциации туроператоров и отельеров Эгейского моря (GETOB) и вице-президент Федерации отельеров Турции (TUROFED) Бюлент Бюльбюльоглу предрек туристам очередной рост стоимости туров летом 2023 года. Эксперт предположил, что из-за этого многие иностранцы будут вынуждены сокращать продолжительность отдыха.

Специалист также заявил, что отели популярной курортной страны уже начали заключать с туроператорами контракты на 2023 год. По его сведениям, цены за проживание в турецких гостиницах в предстоящем летнем сезоне увеличатся в среднем на 15–20 процентов по сравнению с аналогичным периодом нынешнего года.

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Президент Ассоциации отельеров Турции Мюберра Эресин отметила, что 2023 год станет для туристической отрасли страны более прибыльным, чем 2022-й. Она также указала, что в последующие годы доходы Анкары от туризма увеличатся до очень серьезных показателей.

Эксперт подчеркнула, что цены на отели Турции на 2023 год уже возросли по меньшей мере на 20 процентов в иностранной валюте. Между тем в некоторых отелях и регионах страны рост стоимости отдыха составляет и все 50 процентов в сравнении с летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что власти Турции планируют ввести обязательный налог на проживание в размере двух процентов от стоимости всех услуг, включая проживание в отелях, курортных комплексах, гостевых домах и прочих объектах размещения. Нововведение начнет действовать уже с 1 января 2023 года.

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Фариза Бацазова
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