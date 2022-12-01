Мэр Снигиревки Барбашов: ВСУ потеряли под Херсоном около 10 тысяч солдат за полтора месяца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли как минимум 10 тысяч солдат и офицеров погибшими только в одном районе — от Снигиревки до Днепра — за полтора месяца до начала отвода Вооруженных сил России. Такие данные в беседе с РИА Новости раскрыл глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Ранее мэр Снигиревки заявил, что ВСУ за несколько часов до отвода войск ВС России из Снигиревки в Херсонской области предприняли бессмысленную атаку на город, в результате чего потеряли около 60 украинских военнослужащих и порядка 20 бронетранспортеров (БТР).