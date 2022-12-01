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03:43, 1 декабря 2022Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ в атаке на Снигиревку перед отводом российских войск

Барбашов: ВСУ потеряли 60 военных и 20 БТР в атаке на Снигиревку перед отводом ВС России

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за несколько часов до отвода войск ВС России из Снигиревки в Херсонской области предприняли бессмысленную атаку по простреливаемой местности на город. Потери Киева составили порядка 60 украинских военнослужащих и порядка 20 бронетранспортеров (БТР). Такие данные раскрыл в беседе с РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, украинские военные планировали 10 ноября перебросить группировку на Снигиревское направление из Николаева. При этом солдаты, которые должны были атаковать город, рассказывали, что оценивали шанс выжить в простреливаемой российской артиллерией.

«Украинская сторона об этом знала, послав на убой несколько десятков людей — они вошли в Снигиревку через сутки», — заключил Барбашов.

В начале ноября наступление ВСУ на Снигиревку провалилось. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада генерала армии Сергея Суровикина. По словам Суровикина, в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС войскам необходимо оставить город и держать оборону на восточном берегу реки.

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Марина Совина
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