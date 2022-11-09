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20:33, 9 ноября 2022Россия

В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных

Мэр Снигиревки Барбашов заявил о провале наступления украинских войск на город

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Мэр города Снигиревка в Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт провалилось. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

«Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов. Украинское командование собирается посылать туда подкрепление, но личный состав от этого не в восторге», — заявил Барбашов, ссылаясь не покинувших город жителей.

Он также отметил, что украинских военных, по данным горожан, в населенном пункте нет. В городе также наблюдаются проблемы со связью, сообщил мэр.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада генерала армии Сергея Суровикина. По словам Суровикина, в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС войскам необходимо оставить город и держать оборону на восточном берегу реки.

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Алевтина Запольская
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