Российский рецидивист создал дома нелегальную мастерскую по изготовлению оружия

На Кубани полицейские обнаружили созданную рецидивистом нелегальную оружейную мастерскую

На Кубани полицейские задержали 58-летнего рецидивиста по подозрению в незаконном изготовлении и сбыте оружия и боеприпасов. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, россиянин оборудовал у себя доме нелегальную мастерскую. В ней он изготовил на заказ 120 боевых патронов. Также ранее осенью он сделал из сигнального пистолета пригодное для стрельбы оружие и продал его за 70 тысяч рублей.

«По месту жительства подозреваемого также изъяты боевые, светошумовые патроны и инструменты», — добавила Ирина Волк.

Мужчину поместили под домашний арест.

22 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 68 подпольных оружейников в 31 регионе России.