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09:50, 22 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудники ФСБ и МВД задержали 68 подпольных оружейников в российских регионах

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 68 подпольных оружейников в 31 регионе России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 68 подпольных оружейников в 31 российском регионе. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Фигуранты работали в нелегальных мастерских, где модернизировали оружие и производили боеприпасы. У задержанных изъяли почти 20 килограммов взрывчатки, более 300 единиц огнестрельного оружия, 83 снаряда и мин, а также тысячи патронов.

Спецоперация проводилась в октябре этого года. Оружейники были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Красноярском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в других городах и субъектах.

Елизавета Новикова
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