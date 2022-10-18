ФСБ провела спецоперацию против подпольных оружейников в 45 регионах России

ФСБ задержала 123 подпольных оружейника в результате спецоперации в 45 регионах России

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию по пресечению противоправной деятельности подпольных оружейников в 45 регионах России. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

В результате оперативных мероприятий задержаны 123 подозреваемых, организовавших подпольные мастерские и занимавшихся торговлей оружием. Оперативное видео предоставлено ФСБ.

На кадрах спецназ врывается в дом к оружейнику, показано изъятое оружие.

Правоохранители изъяли 353 единицы огнестрельного оружия, в том числе иностранного производства — гранатометы, автоматы, ружья, пистолеты, боеприпасы и противотанковое ружье «ПТРД». Также обнаружено 79 килограммов взрывчатых веществ, 54 детонатора и 462 гранаты.