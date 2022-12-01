В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

На объектах инфраструктуры в Полтавской области Украины ввели аварийные отключения света

В Полтавской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщил глава украинской администрации региона Дмитрий Лунин, его слова передает ТАСС.

«Это отключение по высоковольтным линиям, охватывающим и объекты критической инфраструктуры. Область превышает предоставленные ей лимиты потребления электроэнергии, поэтому вынужденно ввели специальный график отключений», — сообщил Лунин.

Накануне первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко заявила, что с начала российской спецоперации железнодорожная инфраструктура Украины была разрушена более чем на 40 процентов.