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13:20, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

На объектах инфраструктуры в Полтавской области Украины ввели аварийные отключения света

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Полтавской области Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщил глава украинской администрации региона Дмитрий Лунин, его слова передает ТАСС.

«Это отключение по высоковольтным линиям, охватывающим и объекты критической инфраструктуры. Область превышает предоставленные ей лимиты потребления электроэнергии, поэтому вынужденно ввели специальный график отключений», — сообщил Лунин.

Накануне первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко заявила, что с начала российской спецоперации железнодорожная инфраструктура Украины была разрушена более чем на 40 процентов.

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Василий Мека
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