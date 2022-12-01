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12:21, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве оценили масштаб разрушений железнодорожной инфраструктуры Украины

В Верховной Раде заявили, что железнодорожная инфраструктура Украины разрушена на 40%
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Shutterstock

С начала российской спецоперации железнодорожная инфраструктура Украины была разрушена более чем на 40 процентов. Об этом первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко заявила в эфире телеканала «Рада».

Она отметила, что сотрудники «Укрзализныци» («Украинских железных дорог») и других служб регулярно ремонтируют инфраструктуру. «Поэтому сказать, что завтра остановится "Укрзализныця", нельзя», — успокоила Клименко.

По ее словам, «Укрзализныця» имеет большую мобильность, нежели атомные станции и энергетические объекты страны, поэтому уничтожить украинскую дорожную инфраструктуру практически невозможно.

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Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по данным властей РФ, стоят спецслужбы Украины. Объектами атак становятся объекты военного управления, оборонной промышленности, энергетики и связи в стране.

29 ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в стране в результате ракетных ударов поражены все крупные гидро- и теплоэлектростанции. В тот день дефицит электроэнергии на Украине оценивался в 30 процентов.

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Полина Матюхина
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