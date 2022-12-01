Пакистан попросил у России 40-процентную скидку на нефть

The News: Пакистан попросил у России скидку на нефть в 30-40%

В ходе переговоров в Москве представители Пакистана попросили у российских властей скидку на нефть в 30-40-процентов, пишет местное издание The News. Москва заявила, что сейчас не может заключить такую сделку, однако пообещала рассмотреть запрос Исламабада.

На переговоры прибыли глава нефтяного подразделения Минэнерго Пакистана Мусадик Малик и секретарь подразделения Мухаммад Махмуд. Делегация прилетела в Москву 29 ноября с трехдневным визитом, чтобы договориться об импорте российской нефти по сниженной цене.

Стороны не пришли к соглашению в ходе переговоров, однако российская сторона пообещала рассмотреть просьбу Пакистана и сообщить окончательное решение позже по дипломатическим каналам. По словам источников The News, Москва может предложить Исламабаду нефть по цене, которую она установила для крупных стран-импортеров, в «более подходящее время» — сейчас все доступные нефтяные объемы уже законтрактованы и предназначены для других покупателей.

Россия, в свою очередь, в ходе встречи напомнила Исламабаду о его обязательствах по проекту газопровода «Пакистанский поток», который должны проложить с юга на север Пакистана, от порта Карачи до города Лахор.

По соглашению, доля пакистанских компаний в трубопроводе составит 51-74 процента, остальными акциями будут владеть российские предприятия. Кроме того, Россия получает право управлять объектом в течение первых 25 лет эксплуатации. Пакистанская сторона в ходе переговоров заявила о желании изменить модель проекта «Пакистанский поток», подробностей о новых требованиях издание не приводит.

По данным Reuters, азиатские импортеры российской нефти покупают ее с большой скидкой. Источники издания заявляют, что Индия — второй после Китая крупнейший покупатель с февраля — приобретает российский сорт Urals по 50-60 долларов за баррель при цене эталонной марки Brent на рынке 85 долларов за баррель.