Украинский пленный раскрыл ложь ВСУ о «зверствах» российских солдат

Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны российских солдат

Военнопленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко в беседе с РИА Новости рассказал о лжи Вооруженных сил Украины (ВСУ) об отношении российских военных к украинским пленным.

Он подчеркнул, что командование ВСУ пугало бойцов «зверским» отношением и пытками со стороны россиян.

«Нас "настращали", что в плену убьют. Пальцы мне будут отрезать», — вспоминает Лазаренко. При этом, по словам пленного, российские военные не только не причинили ему вреда, но и принесли воды, тушенку и налили чай.

В беседе с агентством Лазаренко также рассказал, что командование ВСУ дисциплинарно наказывает подразделения мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы. Так, после нескольких конфликтов с применением оружия и инцидента с неосторожным обращением некоторых солдат с боеприпасами командование в ноябре отправило всю роту 125-го батальона ТРО в Луганскую народную республику (ЛНР) на участок фронта вдоль трассы Сватово-Кременная.