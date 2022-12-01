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07:44, 1 декабря 2022Бывший СССР

Украинский пленный раскрыл ложь ВСУ о «зверствах» российских солдат

Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны российских солдат

Фото: AP

Военнопленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко в беседе с РИА Новости рассказал о лжи Вооруженных сил Украины (ВСУ) об отношении российских военных к украинским пленным.

Он подчеркнул, что командование ВСУ пугало бойцов «зверским» отношением и пытками со стороны россиян.

«Нас "настращали", что в плену убьют. Пальцы мне будут отрезать», — вспоминает Лазаренко. При этом, по словам пленного, российские военные не только не причинили ему вреда, но и принесли воды, тушенку и налили чай.

В беседе с агентством Лазаренко также рассказал, что командование ВСУ дисциплинарно наказывает подразделения мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы. Так, после нескольких конфликтов с применением оружия и инцидента с неосторожным обращением некоторых солдат с боеприпасами командование в ноябре отправило всю роту 125-го батальона ТРО в Луганскую народную республику (ЛНР) на участок фронта вдоль трассы Сватово-Кременная.

Марина Совина
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