Украинский пленный Ульянов заявил о чрезвычайно низком уровне подготовки бойцов в ВСУ

Украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, с марта в их подразделении было лишь одно занятие по тактике, а бойцов всего три раза возили на стрельбище. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никакой не было у нас подготовки», — заявил он. По его словам, военнослужащих лишь один раз собрали на занятии по тактике, которое продлилось всего час, «встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз».

Перед отправкой на фронт мобилизованных также три раза вывозили на стрельбище. На этом вся их военная подготовка закончилась. Также, по словам украинца, 113-ю бригада 125-го батальона территориальной обороны, куда он был мобилизован, находилась на передовой без индивидуальных аптечек.

Ранее Ульянов рассказал, что только по прибытии на передовую 47 человек из его батальона отказались участвовать в боевых действиях. Отказ его сослуживцев идти на передовую связан с тяжелыми условиями, в которых оказываются солдаты, объяснил военнопленный. Ульянов попал в плен на линии фронта Сватово — Кременная. По словам военного, солдаты попали под обстрел и вышли на позиции российских войск, перепутав дорогу.