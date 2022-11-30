Украинский пленный рассказал о причинах отказа сослуживцев участвовать в боях

Военнопленный Ульянов: по прибытии на передовую 47 украинцев отказались от участия в боях

Украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал РИА Новости, что только по прибытии на передовую 47 человек из его батальона отказались участвовать в боевых действиях.

Ульянов был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны, общая численность его подразделения составляла около 500 человек.

«Только когда мы на вот эти позиции пошли, у нас (…) 47 отказников в первую неделю было. Люди сказали, что мы не поедем на эти позиции, потому что кроют», — рассказал он.

По словам Ульянова, отказ его сослуживцев идти на передовую связан с тяжелыми условиями, в которых оказываются солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Все мокрое, дожди, нигде не укрыться, еще и кроют постоянно», — подчеркнул он, добавив, что первое время не мог до конца осознать, где находится.

Ульянов попал в плен на линии фронта Сватово — Кременная. По словам военного, солдаты попали под обстрел и вышли на позиции российских войск, перепутав дорогу.

Ранее украинские военнопленные рассказали, сколько граждан страны уклоняется от прохождения военной службы в ВСУ.