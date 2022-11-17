Украинские военнопленные рассказали об отказниках в ВСУ

РИА «Новости»: пленный боец Попов заявил о половине отказников среди мобилизованных в ВСУ

Украинские военнопленные рассказали, сколько граждан страны уклоняется от прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Их слова приводит РИА Новости.

Призванный из Херсона до начала российской спецоперации военнопленный Олег Попов рассказал, что знает об отказниках в рядах ВСУ. Он допустил, что их могли отвезти в соседнее село и держать там либо до суда, либо по неизвестным причинам. По его словам, порядка половины мобилизованных в ВСУ — отказники.

«Хлопцы, тоже мобилизованные, первый взрыв почувствовали, почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: "Нет, мы хотим домой — и все". А им сказали: "Вы идете воевать или вам будет тюрьма», — заявил пленный Виталий Мартыненко из Белополья Сумской области.

Пленный Сергей Зиночка рассказал, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались участвовать в боевых действиях.

Ранее украинские пленные рассказали об отправлявших их в плен офицерах ВСУ. Из-за их халатности солдат отправляли на позиции ДНР.