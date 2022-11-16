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04:49, 16 ноября 2022Бывший СССР

Украинские пленные рассказали об отправлявших их в плен офицерах ВСУ

Украинские пленные заявили, что офицеры ВСУ из-за безразличия отправляли их на позиции ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские военнопленные из пятого полка рассказали, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за халатности и безразличия отправляли мобилизованных бойцов на линии фронта прямиком на позиции, которые уже заняла народная милиция Донецкой народной республики (ДНР), то есть по сути — в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленные рассказали, что их мобилизовали в Сумской области, откуда 10 октября перебросили под Соледар, где определили в пятый полк. Через 18 дней был их первый выход на первую линию, там они сразу же попали в плен. «С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена… привозят, кидают на мясо — и все», — заявил пленный Сергей Грицай.

Эти слова подтвердил его товарищ Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области. По его словам, офицер пятого полка довел вновь прибывших до полдороги, отказался идти дальше, приказав своим бойцам отвести мобилизованных до позиции, где они попали в плен. Пленный Максим Писарев добавил, что эти позиции, как оказалось, взяли под контроль военные ДНР.

Ранее заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что международная организация получила достоверные сообщения о том, что к пленным на Украине могли применяться казни, а также пытки. Согласно полученным данным, издевательства чаще всего допускались при захвате, допросе или интернировании военнопленных.

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Марина Совина
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