Журналист Гордон предложил Киеву ввести войска в Приднестровье и выгнать оттуда Россию

Украина заинтересована в том, чтобы российские войска покинули Приднестровье. Это можно было бы сделать, если бы власти Молдавии дали Киеву разрешение войти в этот «незаконный анклав», заявил в интервью YouTube-каналу NORD NEWS журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов).

«Если бы руководство Молдавии, президент [Майя] Санду обратилась к Украине с просьбой помочь освободить дружественную братскую Молдавию от российского военного контингента, я думаю, это можно было бы рассмотреть и выполнить эту просьбу, потому что это соответствует национальным интересам Украины», — предложил он.

Гордон отметил, что Молдавия самостоятельно не может справиться с этой проблемой. По словам журналиста, «стараниями коммунистов, которые долгие годы находились у власти в Молдавии и были агентами России», в этой стране сейчас нет армии.

Киев же на данный момент вынужден держать войска на границе с Молдавией, чтобы не допустить прорыва российских военных на Украину, вместо того, чтобы отправить своих солдат в Херсонскую и Запорожскую области, Крым или Донбасс, отметил Гордон.

Ранее лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обвинил Молдавию в экономическом давлении. Действия властей страны он назвал необдуманными и предупредил, что ничем хорошим такая политика не закончится.