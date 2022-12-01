Частный детектив перечислила признаки измены партнера
Частный детектив из Великобритании Али Харрис перечислила наиболее часто встречающиеся признаки измены партнера. Ее наблюдения публикует New York Post (NYP).
По словам детектива, чаще всего к ней обращаются с просьбой найти пропавшего человека, узнать детали биографии и проследить, изменяет ли партнер. Для этого Харрис организует пешую или автомобильную слежку, а также собирает информацию из всевозможных источников. Благодаря многолетнему опыту работы женщина сформулировала список признаков, которые могут свидетельствовать о неверности.
Харрис считает, что изменник может внезапно начать особенно заботиться о своей внешности: купить новую одежду, сменить парфюм и сделать новую прическу. Еще один признак возможной неверности — желание везде брать с собой мобильный телефон и страх оставить его без присмотра. Также стоит насторожиться, если партнер внезапно начал постоянно чистить историю поиска в интернете и категорически не желает обсуждать переживания и сомнения.
В заключение детектив объяснила, что специально красит волосы в рыжий цвет и носит яркую одежду, хотя обычно ее коллеги стараются не привлекать к себе внимание, но она следует другой логике. «Глядя на меня, не возникнет подозрений, что я — частный детектив. Мне нравится помогать людям, потому что часто я становлюсь их последней надеждой на поиск истины», — сказала она.
Большинство людей думают, что работа частного детектива — это гламурно, но это совсем не то, что показывают по телевизору. Иногда мне приходится часами сидеть в машине с редкими перерывами на походы в туалет. Много времени уходит и на поиск улик в интернете. Но это также приносит удовлетворение, потому что все случаи разные и требуют индивидуального подхода, и именно это делает работу частного детектива интересной
Ранее американский психолог Дэниел Акон рассказал об одном из основных признаков измены в отношениях и вызвал споры в сети. Он считает, что одним из главных признаков неверности является внезапная смена поведения партнера.