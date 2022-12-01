Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:44, 1 декабря 2022Россия

Участница встречи Путина с матерями бойцов вступилась за пришедших туда чиновниц

Участница встречи Путина с матерями военных вступилась за пришедших туда чиновниц

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

Чиновницы, пришедшие на встречу президента Владимира Путина с матерями участников спецоперации (СВО), имели полное право сидеть за одним столом с президентом. Так на возмущения пользователей сети в интервью «Московскому Комсомольцу» ответила одна из участниц мероприятия, режиссер Олеся Шигина.

По ее словам, среди собравшихся было трое женщин, чьи дети погибли в ходе СВО. У одной из участниц встречи шестеро детей — двое из них находятся в зоне боевых действий, а еще двое вскоре туда отправятся.

«Разве это не достойные женщины? А их чиновницами обозвали. У каждой из них своя боль, они знают проблемы, поэтому встреча не была номенклатурной», — заверила Шигина.

Режиссер добавила, что, если чиновница отправила своего сына воевать, и он погиб, женщина будет жить с этой болью всю жизнь. «Все собравшиеся матери воспитали героев. Они на своем месте», — заявила Шигина.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих 25 ноября. На мероприятие пригласили женщин, сыновья которых — добровольцы, контрактники, мобилизованные и кадровые военные — служат в российской армии или находятся в зоне проведения СВО.

В разговоре с матерями военнослужащих Путин заявил, что российские власти разделяют боль утраты с теми, кто во время боевых действий потерял своих сыновей. «Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — пообещал президент.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США
Блогерша установила виниры и перестала спать по ночам
Раскрыт средний возраст московских трамваев
Пьяный дебошир ударил российского полицейского по лицу
В ДНР сообщили о гибели сотрудника МЧС при обстреле Донецка бойцами ВСУ
Ведущая «Давай поженимся!» объяснила рост числа браков в России
Сборная Бельгии впервые за 24 года пропустит плей-офф чемпионата мира
Конструктор рассказал о российских комплектующих в дроне «Добрыня»
Байден заявил об успехах США в борьбе с инфляцией
Переехавшая в Барселону россиянка сравнила бьюти-сервис России и Испании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.