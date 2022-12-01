Участница встречи Путина с матерями бойцов вступилась за пришедших туда чиновниц

Участница встречи Путина с матерями военных вступилась за пришедших туда чиновниц

Чиновницы, пришедшие на встречу президента Владимира Путина с матерями участников спецоперации (СВО), имели полное право сидеть за одним столом с президентом. Так на возмущения пользователей сети в интервью «Московскому Комсомольцу» ответила одна из участниц мероприятия, режиссер Олеся Шигина.

По ее словам, среди собравшихся было трое женщин, чьи дети погибли в ходе СВО. У одной из участниц встречи шестеро детей — двое из них находятся в зоне боевых действий, а еще двое вскоре туда отправятся.

«Разве это не достойные женщины? А их чиновницами обозвали. У каждой из них своя боль, они знают проблемы, поэтому встреча не была номенклатурной», — заверила Шигина.

Режиссер добавила, что, если чиновница отправила своего сына воевать, и он погиб, женщина будет жить с этой болью всю жизнь. «Все собравшиеся матери воспитали героев. Они на своем месте», — заявила Шигина.

Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих 25 ноября. На мероприятие пригласили женщин, сыновья которых — добровольцы, контрактники, мобилизованные и кадровые военные — служат в российской армии или находятся в зоне проведения СВО.

В разговоре с матерями военнослужащих Путин заявил, что российские власти разделяют боль утраты с теми, кто во время боевых действий потерял своих сыновей. «Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — пообещал президент.