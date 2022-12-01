Раскрыта жестокая правда о работе на складах «Л’Этуаль»

Журналистка Life устроилась на склад «Л’Этуаль» и рассказала о 12-часовых сменах

Корреспондентка издания Life устроилась комплектовщицей интернет-заказов в торговую сеть парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» и раскрыла жестокую правду об условиях работы ее сотрудников. Соответствующий материал появился на блог-платформе Telegraph в четверг, 1 декабря.

Журналистке удалось получить должность на складе в поселке Знамя Октября под Подольском. По ее словам, в сети работают более 12 тысяч человек по всей России и трудоустройство часто занимает несколько недель. В течение этого времени соискатель проходит полиграф, медкомиссию и подписывает «ворох непонятных бумаг, где он отвечает за все».

Автор статьи также узнала, что для комплектовщиков предусмотрены 12-часовые смены с двумя перерывами по 15 минут и оплачиваемым обедом, на который многие не успевают. Как сообщили ей новые коллеги, работая без штрафов и больничных, «в теории» есть возможность получать 60-65 тысяч рублей в месяц. «"Л'Этуаль" активно штрафует и лишает премий сотрудников за различные недочеты. Причина может быть любой: покупатель написал негативный отзыв о заказе, порвалась коробка, что-то пролилось или истек срок годности», — рассказала она.

Девушка добавила, что на пробный день работников просят прийти без телефона, лишних вещей и косметики на лице — чтобы не было соблазна попробовать косметику на складе. «Людей сразу же увольняют за накрашенные глаза и ногти, причем как на руках, так и на ногах, включая бесцветный лак. На входе строгие охранники — женщина и мужчина. Девушка ощупывает сотрудниц от головы до бедер, проверяет вещи», — рассказала сотрудница СМИ. Если начальство все же заметило кражу, охрана заставляет персонал снять нижнее белье для обыска, говорит она.

Кроме того, корреспондентка заявила, что на складах нечем дышать, у людей сохнут губы, кожа и глаза. При этом с собой запрещается приносить крем или гигиеническую помаду.

В июле «Л'Этуаль» расширила ассортимент за счет товаров для взрослых. На прилавках розничных магазинов начали продавать различные секс-игрушки более чем 50 брендов, включая вибраторы и вакуумно-волновые стимуляторы.