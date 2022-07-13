В «Л’Этуаль» продажу секс-игрушек назвали «заботой о себе и снаружи, и изнутри»

Сеть парфюмерии «Л’Этуаль» расширила ассортимент за счет товаров для взрослых

Российская торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» расширила ассортимент за счет товаров для взрослых. Комментарии представителей компании по данному вопросу опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Принятое решение по увеличению линейки продукции в организации назвали «отражением заботы о себе и снаружи, и изнутри». Пресс-служба сети отмечает, что у клиентов теперь есть возможность не только протестировать продукцию в торговых точках по всей стране, но и получить качественную профессиональную консультацию.

Так, на прилавках розничных магазинов начали продавать различные секс-игрушки более чем 50 брендов, включая вибраторы и вакуумно-волновые стимуляторы. По словам сотрудников, в продажу скоро также поступят презервативы. По предварительным данным, спрос на упомянутую продукцию растет.

В мае в «Л’Этуаль» исключили дефицит косметики в России из-за ухода зарубежных брендов. Так, приоритетным направлением стало сотрудничество с оставшимися на отечественном рынке компаниями, а также собственными марками. Последние пользуются популярностью у покупателей и составляют весомую часть от всего проданного товара.