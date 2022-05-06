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В России исключили дефицит косметики из-за ухода зарубежных брендов

Представители торговых сетей «Рив Гош» и «Л’Этуаль» исключили дефицит косметики в России

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Отечественные компании «Л’Этуаль», «Рив Гош» и «Золотое яблоко» исключили дефицит косметической продукции в России из-за ухода зарубежных брендов на фоне ситуации с Украиной. Соответствующий материал приводит портал Life.

Представители торговой сети «Л’Этуаль» сообщили, что приоритетным направлением на данный момент для них стало сотрудничество с оставшимися на отечественном рынке компаниями, а также собственными марками. Отмечается, что последние производят сертифицированную косметику по уходу за кожей и составляют более половины всего проданного товара за последние несколько месяцев.

Кроме того, согласно материалу, парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» планирует расширить ассортимент, включив в него современные местные и азиатские бренды. Сотрудники компании утверждают, что данная мера позволит разнообразить выбор предлагаемых покупателям средств.

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В свою очередь, представители марки «Золотое яблоко» также позитивно описывают текущую ситуацию. «Пустых полок у нас не будет: еженедельно в "Золотом яблоке" появляются новые товары. Что касается насыщения ассортимента — наша сеть всегда отличалась его огромным разнообразием, поэтому мы не видим в этом проблемы», — отметили в компании.

16 апреля стало известно, что французская косметическая компания L’Occitane закроет все магазины и интернет-продажи в Российской Федерации. Причиной послужило проведение государством специальной операции на Украине. Бренд также приостановил инвестиции и отменил планы по расширению сети на территории страны.

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Полина Гераскина
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