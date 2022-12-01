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18:10, 1 декабря 2022Ценности

Сбросившая 35 килограммов актриса ответила на обвинения в ненависти к полным

Актриса Ребел Уилсон заявила, что выпустит новую коллекцию одежды с размерами для полных
Ребел Уилсон

Ребел Уилсон. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, ответила на обвинения в ненависти к полным людям. Своими размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала в сторис видео и фото (на момент написания новости они удалены), в которых она рассказала, что в ближайшее время выпустит новую коллекцию своего бренда R&R Club. По ее словам, в ней будет представлена одежда с более расширенным размерным рядом. «Мы планируем выпустить больше размеров и цветов для второй коллекции марки R&R», — заявила она.

Как отмечает издание Daily Mail, ранее звезда киноленты «Выпускной» подверглась критике со стороны фанатов из-за отсутствия больших размеров одежды в первой линейке марки R&R.

В мае Ребел Уилсон объяснила свое стремление похудеть. В интервью журналу People актриса рассказала, что желание стать стройнее появилось у нее в 2019 году после посещения врача, который должен был провести ей заморозку яйцеклеток. По словам знаменитости, медик осмотрел ее и порекомендовал избавиться от лишнего веса, поскольку от этого зависела успешность проведения данной процедуры.

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Мария Винар
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