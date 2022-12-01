Названы условия размещения соляриев и хаммамов в квартирах

МЧС: контролировать размещение соляриев и хаммамов в квартирах будут управляющие компании

Управляющие компании будут контролировать размещение соляриев и хаммамов в квартирах жилого дома. Условия строительства таких объектов назвало МЧС России, передает ТАСС.

Обустроить солярий или хаммам в квартире можно только при реконструкции здания или капремонте. В новостройках эти объекты необходимо заложить на стадии проектирования. Они должны быть заводского производства, а их установку следует производить по инструкции изготовителя.

Поправки МЧС к сводам строительных правил, которые дают возможность гражданам построить индивидуальную сауну, инфракрасную кабину или хаммам в квартире, вступили в силу 1 декабря 2022 года. При этом запрет на бани и сауны продолжает действовать.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что для установки хаммама может потребоваться дополнительно подвести трубы водостока и расширить ванную комнату. Чтобы осуществить необходимые работы, собственнику квартиры придется получить разрешение на перепланировку. В то же время индивидуальные сауны с технической точки зрения не требуют капитальных стен, поэтому установка коробки с оборудованием не влечет переустройство квартиры и не требует согласования.