Россиянам разрешили устанавливать хаммамы и солярии в квартирах

МЧС России разрешило устанавливать хаммамы и солярии в квартирах с 1 декабря

C 1 декабря 2022 года россиянам разрешили устанавливать частные хаммамы и солярии в квартирах жилых домов. Об этом говорится в поправках, которые были внесены в соответствующий приказ МЧС.

Согласно документу «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», запрет на бани и сауны продолжает действовать. Исключение составляют только хаммамы, инфракрасные кабины и индивидуальные сауны.

В ноябре россиянам разрешили жарить шашлыки на дачах рядом с домом. Теперь устанавливать мангал можно в пяти метрах от жилого здания, а сжигать листву — в 7,5 метра. Несмотря на более мягкие правила, разводить костер все еще необходимо в безветренную погоду, соблюдая меры предосторожности, подчеркнуло МЧС.

В июле в России сняли запрет на разведение кур и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. Подписанный президентом Владимиром Путиным закон предполагает, что дачники будут выращивать птицу и кроликов для собственных нужд, при этом соблюдая земельное законодательство, ветеринарные нормы, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.