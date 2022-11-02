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16:54, 2 ноября 2022Среда обитания

Россиянам разрешили жарить шашлыки на дачах рядом с домом

МЧС разрешило россиянам жарить шашлыки на дачах в 5 метрах от дома

Фото: Julia Zyablova / Unsplash

Российским дачникам разрешили устанавливать мангал для жарки шашлыков и сжигать листву рядом с домом. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, передает ТАСС.

«У нас было очень много вопросов, почему ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 метров, либо 20 метров — в железном контейнере», — заявил Еникеев. Он добавил, что соблюдать такие правила почти невозможно.

Согласно внесенным поправкам, мангал можно установить в пяти метрах от дома, а сжечь листву — в 7,5 метра. В МЧС подчеркнули, что данные действия все еще необходимо совершать в безветренную погоду и с соблюдением мер предосторожности.

В мае россиянам напомнили о правилах разведения костра на даче. Для этого гражданам стоит использовать ямы или железную бочку, которые соответствуют противопожарным критериям, для шашлыка можно установить металлический мангал. Перед разведением костра рекомендуется очистить участок от легковоспламеняющихся предметов.

Александра Качан
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