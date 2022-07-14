Путин разрешил россиянам разводить кур на дачах

Президент Путин подписал закон, по которому россиянам разрешат разводить кур на дачах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам разводить кур и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает, что дачники будут выращивать птицу и кроликов для собственных нужд. Они также должны соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Участок должен подходить для разведения животных по градостроительному регламенту. В противном случае собственникам придется получать разрешение.

Нововведение также упростило процесс оформления участков в долевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Теперь, если решение о передаче приняли на общем собрании членов товарищества, то согласие всех собственников не потребуется.

Ранее законопроект о разведении кур и кроликов на дачах во втором и третьем чтениях одобрила Госдума. Юристы предположили, что таким образом власти решили предоставить дачникам возможность сэкономить на покупке продуктов. Однако продуктами, получаемыми от этих животных, разрешат пользоваться только в личных целях.