Россиянам разрешат разводить кур и кроликов на дачах

Госдума одобрила законопроект, разрешающий россиянам разводить кур и кроликов на дачах

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, по которому россиянам разрешат разводить кур и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По словам эксперта, на дачах можно будет держать кур, уток, гусей и кроликов. В случае нововведения разводить птицу смогут собственники участков, где по градостроительному регламенту можно обустроить курятник, в противном случае — необходимо получить разрешение. Дачникам также придется соблюдать ветеринарные, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические требования для подобных построек.

Юрист отметил, что таким образом власти хотят предоставить дачникам возможность сэкономить на покупке продуктов. Однако продуктами, получаемыми от этих животных, разрешат пользоваться только в личных целях. «Предпринимательская деятельность по разведению птицы в рамках нововведений запрещена», — уточнил Редин.

Ранее Редин предупредил россиян о штрафах за сорняки на дачных участках. Наказание применяется к сорным травам типа бурьяна, ромашки, одуванчиков, чертополоха и других. Независимо от категории участка, за распространение борщевика в любом случае будет назначен штраф до 500 рублей для собственника.