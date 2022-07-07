Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам разрешат разводить кур и кроликов на дачах

Госдума одобрила законопроект, разрешающий россиянам разводить кур и кроликов на дачах

Фото: Unsplash

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, по которому россиянам разрешат разводить кур и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По словам эксперта, на дачах можно будет держать кур, уток, гусей и кроликов. В случае нововведения разводить птицу смогут собственники участков, где по градостроительному регламенту можно обустроить курятник, в противном случае — необходимо получить разрешение. Дачникам также придется соблюдать ветеринарные, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические требования для подобных построек.

Материалы по теме:
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
Сегодня

Юрист отметил, что таким образом власти хотят предоставить дачникам возможность сэкономить на покупке продуктов. Однако продуктами, получаемыми от этих животных, разрешат пользоваться только в личных целях. «Предпринимательская деятельность по разведению птицы в рамках нововведений запрещена», — уточнил Редин.

Ранее Редин предупредил россиян о штрафах за сорняки на дачных участках. Наказание применяется к сорным травам типа бурьяна, ромашки, одуванчиков, чертополоха и других. Независимо от категории участка, за распространение борщевика в любом случае будет назначен штраф до 500 рублей для собственника.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Бывший аналитик Пентагона объяснила продажу Украиной оружия НАТО
Корейские рыбаки получили сроки за нападение на российских пограничников
Солистка Большого театра рассказала о тату и пирсинге у российских балерин
Минпромторг спрогнозировал снижение цен на машины
Стало известно об атаке квадрокоптерами российских пограничных пунктов пропуска
Озвучены последствия передозировки витамина D
Осужденный за убийство костромской девочки педофил назвал свой приговор жестоким
Политолог объяснила недовольство Джонсоном
Россиянам разрешат разводить кур и кроликов на дачах
В российском регионе ввели режим ЧС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.