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Россиян предупредили о штрафах за ромашки и одуванчики на дачах

Юрист Редин предупредил россиян о штрафах за ромашки и одуванчики на дачных участках

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин предупредил россиян о штрафах за сорняки на дачных участках. Об этом сообщает «Прайм».

Как рассказал юрист, часть 4 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предусматривает штрафы за наличие сорняков на дачном участке в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Редин отметил, что при назначении денежного взыскания учитывается, относится ли земельный участок к категории земель сельскохозяйственного назначения, а также вероятность намеренного разведения сорняков.

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Наказание применяется к сорным травам типа бурьяна, ромашки, одуванчиков, чертополоха и других. Однако данное правило не относится к владельцам участков категории ИЖС или участкам для огородничества. За разведение ромашки или одуванчиков на этих типах участков штрафы не выписываются. При этом независимо от категории участка, за распространение борщевика в любом случае будет назначен штраф до 500 рублей для собственника участка, подчеркнул Редин.

Ранее адвокат Елена Кудерко предупредила российских дачников за привычные активности на участках в летний период. Так, специалист напомнила, что собственники земельных участков обязаны убирать мусор, сухую растительность, а также косить траву. Если дачник не выполняет предписание, ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

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Марина Совина
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