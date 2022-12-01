Доброволец из Сербии рассказал о подготовке снайперов в российской армии

Сербский доброволец Берич: недавно мобилизованные российские снайперы быстро учатся

Сербский доброволец Деян Берич, известный как Деки, рассказал о подготовке российских снайперов для участия в специальной военной операции (СВО). В интервью Ura.ru он заявил, что снайперов готовят из недавно мобилизованных.

По словам Берича, мобилизованные за недолгий срок успели много чему научиться и стали «очень хорошими стрелками», снайперами-разведчиками. Вместе с тем Деки указал на ошибочность мнения, что снайперу достаточно дать большую винтовку и «вопрос будет решен». Он объяснил, что есть подразделения, занимающиеся исключительно стрельбой на большие дистанции, другим же хватит винтовки СВД (прицельная дальность стрельбы до 1300 метров с оптическим прицелом — прим. «Ленты.ру»).

Оружие имеет огромное значение для снайпера, указал сербский доброволец. «Когда началась СВО, у нас были и винтовки Лобаева, и "Корды" (снайперская винтовка АСВК — прим. «Ленты.ру») (...). Но эти винтовки нам были совсем не нужны, потому что тогда мы вели городские бои на близкой дистанции», — пояснил он. Деки указал, что главной винтовкой, которой пользовались российские снайперы, был «Винторез».

Ранее министерство обороны показало видео боевых учений снайперов, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Новобранцы отрабатывают стрельбу из неудобных положений и с «выносом», рассказали в ведомстве. Также делается упор на отработку навыков и приемов поражения цели с первого выстрела.