Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:04, 1 декабря 2022Россия

В граничащем с Украиной районе школы переведут на дистанционное обучение

Старовойт: в Суджанском районе Курской области школы переводят на дистанционное обучение

Фото: Vladimir Melnikov/ Globallookpress.com

В граничащем с Украиной Суджанском районе Курской области со 2декабря школы переведут на дистанционное обучение в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, трансляция прямой линии с жителями велась на его странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что на дистанционном обучении в Суджанском районе уже находились девять учебных заведений, было принято решение перевести все школы в такой режим.

«К сожалению, текущая ситуация не позволяет проходить обучение очно. В целях безопасности и педагогов, и детей принято такое решение», — пояснил Старовойт.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
В «Зените» оценили отстранение футболистов на шесть матчей за массовую драку
В ЛНР предупредили о желании Зеленского разделаться с соратниками
Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела
В офисе Зеленского назвали число погибших с начала военной спецоперации солдат
В Сербии рассказали о позоре Европы
Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Кулеба рассказал о полученных посольствами Украины письмах с угрозами
Макрон назвал условия для определения момента переговоров по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.