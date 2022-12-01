В граничащем с Украиной районе школы переведут на дистанционное обучение

Старовойт: в Суджанском районе Курской области школы переводят на дистанционное обучение

В граничащем с Украиной Суджанском районе Курской области со 2декабря школы переведут на дистанционное обучение в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, трансляция прямой линии с жителями велась на его странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что на дистанционном обучении в Суджанском районе уже находились девять учебных заведений, было принято решение перевести все школы в такой режим.

«К сожалению, текущая ситуация не позволяет проходить обучение очно. В целях безопасности и педагогов, и детей принято такое решение», — пояснил Старовойт.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

