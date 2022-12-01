Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 1 декабря 2022Россия

В Совфеде заявили о сходстве Литвы с провинцией НАТО и ЕС

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о сходстве Литвы с провинцией НАТО и ЕС

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Литва больше похожа на провинцию НАТО и Европейского союза (ЕС), чем на страну, обладающую собственным суверенитетом. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

По словам сенатора, абсолютная лояльность Литвы Западу делает ее для западных стран желанным партнером.

«Плата за входной билет — абсолютный отказ от собственного суверенитета. Что и произошло с Литвой и другими прибалтийскими республиками», — подчеркнул парламентарий.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала Белоруссию провинцией России. В 2020 году, по ее мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял легитимность, «которая у него до этого была хотя бы частично». Она добавила, что до этого момента белорусский лидер мог взаимодействовать с Западом и Востоком и «в какой-то мере сидеть на двух стульях».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин назвал число нуждающихся в психологе россиян
«Лукойл» снова захотел продать завод в Италии американцам
Фейковые гладиаторы в Италии вымогали деньги у туристов и попались полиции
Сторонника запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир» осудили на 17 лет колонии
Хакеры нашли способ угона автомобиля с помощью VIN-кода
В России пригрозили США ответными мерами за нарушение контроля за вооружениями
Кинолог назвал нуждающиеся в зимней одежде породы собак
Миронов предложил переименовать Волгоград обратно в Сталинград
В Совфеде заявили о сходстве Литвы с провинцией НАТО и ЕС
В Кремле отреагировали на публикации о якобы готовящихся перестановках в кабмине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.