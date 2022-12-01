В Совфеде заявили о сходстве Литвы с провинцией НАТО и ЕС

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о сходстве Литвы с провинцией НАТО и ЕС

Литва больше похожа на провинцию НАТО и Европейского союза (ЕС), чем на страну, обладающую собственным суверенитетом. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

По словам сенатора, абсолютная лояльность Литвы Западу делает ее для западных стран желанным партнером.

«Плата за входной билет — абсолютный отказ от собственного суверенитета. Что и произошло с Литвой и другими прибалтийскими республиками», — подчеркнул парламентарий.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала Белоруссию провинцией России. В 2020 году, по ее мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял легитимность, «которая у него до этого была хотя бы частично». Она добавила, что до этого момента белорусский лидер мог взаимодействовать с Западом и Востоком и «в какой-то мере сидеть на двух стульях».