В Литве назвали Белоруссию провинцией России

Премьер Литвы Шимоните назвала Белоруссию провинцией России

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала Белоруссию провинцией России. Ее цитирует РИА Новости.

«Я буду немного недипломатичной и подниму вопрос о том, а есть ли еще Белоруссия? <...> Она выглядит больше как провинция, чем суверенное государство», — заявила Шимоните.

В 2020 году, по ее мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял легитимность, «которая у него до этого была хотя бы частично». Она отметила, что до этого момента белорусский лидер мог взаимодействовать с Западом и Востоком и «в какой-то мере сидеть на двух стульях». «Он просто потерял эти шансы из-за того, что произошло во время выборов 2020 года», — добавила премьер.