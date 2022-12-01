Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:21, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Литве назвали Белоруссию провинцией России

Премьер Литвы Шимоните назвала Белоруссию провинцией России

Фото: Alexander Astafyev / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала Белоруссию провинцией России. Ее цитирует РИА Новости.

«Я буду немного недипломатичной и подниму вопрос о том, а есть ли еще Белоруссия? <...> Она выглядит больше как провинция, чем суверенное государство», — заявила Шимоните.

В 2020 году, по ее мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял легитимность, «которая у него до этого была хотя бы частично». Она отметила, что до этого момента белорусский лидер мог взаимодействовать с Западом и Востоком и «в какой-то мере сидеть на двух стульях». «Он просто потерял эти шансы из-за того, что произошло во время выборов 2020 года», — добавила премьер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам
У летевшего из Турции россиянина изъяли 117 ножей на миллионы рублей
Москвичи бросились арендовать жилье в популярной курортной стране
Присяжные признали невиновным угрожавшего сбросить ребенка с балкона россиянина
В Литве назвали Белоруссию провинцией России
«Алмаз-Антей» организовал производство малых дронов
Освобожденных из плена российских военных доставят в Москву
В ЛНР рассказали о следах пыток на возвращенных Украиной телах бойцов
России предсказали снижение добычи нефти в 2023 году
Минобороны России подтвердило обмен пленными с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.